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«Ювентус» представил новый логотип

«Ювентус» представил новый логотип
Eurosport

2 мин. назад

Туринский клуб хочет связать себя с буквой J.

Логотип был представлен на церемонии во время недели моды в Милане.

«Мы потратили год, выясняя, что хочет рынок, но и смотрели в будущее. Новый логотип – символ жизненного пути», – сказал президент туринского клуба Андреа Аньелли.

В логотипе заложены 3 концепта. Первый – традиционные для «Ювентуса» черно-белые полоски. Второй – буква J, первая буква названия клуба на итальянском – Juventus. Третий символом, который, по заверениям клуба, можно увидеть в эмблеме – стремление к чемпионству и нацеленность на победу.

«Цель «Ювентуса» – развиваться с точки зрения узнаваемости и влияния, а также, расширения деловой стороны клуба через ряд радикальных новаторских инициатив, ориентированных как на поклонников «Юве» во всем мире, так и на тех, кто интересуется футболом в меньшей степени», – отмечено в заявление клуба.

  • Эмблема будет введена в использование с июля 2017 года.

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