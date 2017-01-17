Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини: «Погба – это Леброн и Болт в футболе»

«В прошлом сезоне в центре поля у нас был такой игрок, как Погба. Он – Леброн и Болт в футболе.

Его присутствие позволяло «Ювентусу» играть определенным образом. Когда он ушел, пришлось перестроиться. Аллегри ищет решение проблемы. Мы не идиоты и не клоуны», – цитирует Кьеллини Goal.

Летом «МЮ» заплатил за Погба рекордные 105 млн евро.

В сезоне-2016/17 Поль провел за «красных дьяволов» 20 матчей, забил 4 мяча и выполнил 3 ассиста.

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