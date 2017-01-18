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Новый логотип «Ювентуса» представила Эмили Ратаковски
Одна из самых популярных топ-моделей мира посетила гала-концерт на презентации новой эмблемы туринцев.
Ратаковски приняла участие в презентации логотипа, которая прошла в Милане, наряду с руководством и игроками «Ювентуса».
- Журналист Нима Тавалли сообщила, что новый логотип «Ювентуса» стоил туринцам 200 тысяч евро.
- Эмблема будет введена в использование с июля 2017 года.
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