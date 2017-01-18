Eurosport

Новый логотип «Ювентуса» представила Эмили Ратаковски

Новый логотип «Ювентуса» представила Ратаковски
Eurosport

35 мин. назад

Одна из самых популярных топ-моделей мира посетила гала-концерт на презентации новой эмблемы туринцев.

Ратаковски приняла участие в презентации логотипа, которая прошла в Милане, наряду с руководством и игроками «Ювентуса».

  • Журналист Нима Тавалли сообщила, что новый логотип «Ювентуса» стоил туринцам 200 тысяч евро.
  • Эмблема будет введена в использование с июля 2017 года.

Читайте лучшие тексты сайта прямо в телеграме на вашем гаджете

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Тот случай, когда Рубин проиграл Федереру и Казань вообще ни при чем

02:27
Популярные видео
Рука Спёрджона накинула хозяину шайбу под убойный голешник с лета
 525 просмотров4 ч
Зверская бойня Зверева и Изнера, которые отказались играть сет быстрее, чем за 40 минут
 679 просмотров1 ч
А еще вам может понравиться
1
Новый логотип обошелся «Ювентусу» в 200 тысяч евро
2
«Ювентус» представил новый логотип
3
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини: «Погба – это Леброн и Болт в футболе»
4
Сусо зарядил снежком в ведущего телеканала «Милана» и сорвал репортаж
5
Новый логотип «Ювентуса» представила Эмили Ратаковски
6
Ляйич хотел провести Доннарумму, пробив пенальти по центру, но Джиджи отбил и начал камбэк «Милана»
7
11 пряных фото Эмили Ратаковски, рядом с которой новое лого «Ювентуса» выглядит еще хуже
8
«Милан» поделил очки с «Торино»
41 мин. назад
11 пряных фото Эмили Ратаковски, рядом с которой новое лого «Ювентуса» выглядит еще хуже
35 мин. назад
Новый логотип «Ювентуса» представила Эмили Ратаковски
15 ч. назад
Новый логотип обошелся «Ювентусу» в 200 тысяч евро
22 ч. назад
Ляйич хотел провести Доннарумму, пробив пенальти по центру, но Джиджи отбил и начал камбэк «Милана»
22 ч. назад
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини: «Погба – это Леброн и Болт в футболе»
Вчера в 09:51
Сусо зарядил снежком в ведущего телеканала «Милана» и сорвал репортаж
Вчера в 11:38
«Ювентус» представил новый логотип
Вчера в 02:17
«Милан» поделил очки с «Торино»