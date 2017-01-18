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11 пряных фото Эмили Ратаковски, рядом с которой новое лого «Ювентуса» выглядит еще хуже
Скучную эмблему представила яркая женщина.
17 января на вечеринке в Милане в честь ребрендинга «Ювентуса» было весело, но только когда в кадре появлялась американская актриса и модель.
- Журналист Нима Тавалли сообщила, что новый логотип «Ювентуса» стоил туринцам 200 тысяч евро.
- Эмблема будет введена в использование с июля 2017 года.
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