«Милан» взял в аренду форварда «Эвертона» Жерара Деулофеу

«Милан» объявил об аренде вингера сборной Испании и «Эвертона» Жерара Деулофеу, способного сыграть в нападении, до июня 2017 года. Соглашение предусматривает возможность выкупа 22-летнего футболиста в конце сезона.

Финансовая сторона сделки не разглашается. Как сообщает Football Italia, «Милан» заплатит 700 тысяч евро за аренду и 18 миллионов – за выкуп Деулофу летом. «Россонери» удалось сделать пункт о выкупе необязательным, несмотря на первоначальные требования «Эвертона».

«Эвертон» приобрел Деулофеу у «Барселоны» летом 2015 года за 6 миллионов евро.

В сезоне-2016/17 Жерар провел 13 матчей, выйдя в стартовом составе 5 раз. В его активе 1 голевая передача.

После 20 туров «Милан» занимает пятое место в Серии А.

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