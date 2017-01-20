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«Милан» взял в аренду форварда «Эвертона» Жерара Деулофеу

«Милан» взял в аренду Деулофеу
Eurosport

1 час назад

«Россонери» вспомнили о трансферах.

«Милан» объявил об аренде вингера сборной Испании и «Эвертона» Жерара Деулофеу, способного сыграть в нападении, до июня 2017 года. Соглашение предусматривает возможность выкупа 22-летнего футболиста в конце сезона.

Финансовая сторона сделки не разглашается. Как сообщает Football Italia, «Милан» заплатит 700 тысяч евро за аренду и 18 миллионов – за выкуп Деулофу летом. «Россонери» удалось сделать пункт о выкупе необязательным, несмотря на первоначальные требования «Эвертона».

  • «Эвертон» приобрел Деулофеу у «Барселоны» летом 2015 года за 6 миллионов евро.
  • В сезоне-2016/17 Жерар провел 13 матчей, выйдя в стартовом составе 5 раз. В его активе 1 голевая передача.
  • После 20 туров «Милан» занимает пятое место в Серии А.

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