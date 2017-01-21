Райола требует от «Милана» 10 миллионов евро в год для Джанлуиджи Доннаруммы

Из-за задержки по смене владельца стороны до сих пор не продлили соглашение. Агент игрока Мино Райола не согласен на деньги, которые предлагает клуб, и требует лучших условий – 40 млн евро за четыре года, сообщает Goal.com.

В покупке Доннаруммы заинтересованы «Ювентус», «Реал» и «МЮ».

Китайские инвесторы клуба готовы подписать контракт с игроком на пять лет и сумму в 50 млн евро.

Голкипер выступает за миланцев с 2015 года. В сезоне-2016/17 он провел 19 матчей и пропустил 22 мяча.

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