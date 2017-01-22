AFP

«Ювентус» легко разобрался с римским «Лацио» в матче Серии А

«Ювентус» легко разобрался с «Лацио»
Eurosport

10 ч. назад

В матче 21-го тура чемпионата Италии «Ювентус» дома переиграл римский «Лацио» – 2:0.

«Ювентус» – «Лацио» – 2:0

Голы:

1:0 – Пауло Дибала, 5'

2:0 – Гонсало Игуаин, 17'

  • После этой игры «Ювентус» набрал 48 очков и оторвался от «Ромы» на четыре балла.
  • «Лацио» остался на четвертом месте и на четыре очка отстает от зоны Лиги чемпионов.
  • Следующий матч туринский клуб проведет в Кубке Италии.
  • Встреча с «Миланом» пройдет 25 января в 22:45 по московскому времени.
  • Римляне в 22-м туре Серии А сыграют против «Кьево», стартовый свисток – 28 января в 20:00 (мск).

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