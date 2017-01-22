AFP
«Ювентус» легко разобрался с римским «Лацио» в матче Серии А
В матче 21-го тура чемпионата Италии «Ювентус» дома переиграл римский «Лацио» – 2:0.
Голы:
1:0 – Пауло Дибала, 5'
2:0 – Гонсало Игуаин, 17'
- После этой игры «Ювентус» набрал 48 очков и оторвался от «Ромы» на четыре балла.
- «Лацио» остался на четвертом месте и на четыре очка отстает от зоны Лиги чемпионов.
- Следующий матч туринский клуб проведет в Кубке Италии.
- Встреча с «Миланом» пройдет 25 января в 22:45 по московскому времени.
- Римляне в 22-м туре Серии А сыграют против «Кьево», стартовый свисток – 28 января в 20:00 (мск).
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