Eurosport
Страшный подкат Ансальди, после которого он станет прототипом киллера в компьютерной игре
Жажда борьбы – это хорошо, но иногда стоит себя сдерживать.
На 79-й минуте матча «Палермо» – «Интер» защитник «нерадзурри» Кристиан Ансальди пошел в подкат против спешившего к мячу Илии Несторовски. Мокрый от дождя газон ускорил скольжение, и в итоге аргентинец на полной скорости влетел коленом в лицо форварду «Палермо», да еще и пострадал в равной мере.
- Врачи с минуту колдовали над обоими игроками, а когда Ансальди все-таки встал на ноги, его ожидал неприятный сюрприз. Пока Кристиан корчился на газоне, Массимилиано Иррати показал игроку желтую карточку, которая оказалась для него второй.
- «Интер» обыграл «Палермо» со счетом 1:0.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте