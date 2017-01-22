Eurosport

Страшный подкат Ансальди, после которого он станет прототипом киллера в компьютерной игре

Страшный подкат Ансальди, после которого он станет прототипом киллера в компьютерной игре
Eurosport

7 ч. назад

Жажда борьбы – это хорошо, но иногда стоит себя сдерживать.

На 79-й минуте матча «Палермо» – «Интер» защитник «нерадзурри» Кристиан Ансальди пошел в подкат против спешившего к мячу Илии Несторовски. Мокрый от дождя газон ускорил скольжение, и в итоге аргентинец на полной скорости влетел коленом в лицо форварду «Палермо», да еще и пострадал в равной мере.

  • Врачи с минуту колдовали над обоими игроками, а когда Ансальди все-таки встал на ноги, его ожидал неприятный сюрприз. Пока Кристиан корчился на газоне, Массимилиано Иррати показал игроку желтую карточку, которая оказалась для него второй.
  • «Интер» обыграл «Палермо» со счетом 1:0.

Все новости Серии А

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Видеопересказ очередного триумфа женской немецкой сборной

02:37
Популярные видео
Как первая ракетка мира попрощалась с первым турниром «Большого шлема»
4 924 просмотров10 ч
Главный по теннису: «Извини, Кузнецова, но бог не будет линейным на твоем следующем матче»
3 589 просмотров11 ч
А еще вам может понравиться
1
Страшный подкат Ансальди, после которого он станет прототипом киллера в компьютерной игре
2
Светлая полоса. «Ювентус» унижает всю Серию А
3
11 пряных фото Эмили Ратаковски, рядом с которой новое лого «Ювентуса» выглядит еще хуже
4
Новый логотип «Ювентуса» представила Эмили Ратаковски
5
«Ювентус» легко разобрался с римским «Лацио» в матче Серии А
6
Райола требует от «Милана» 10 миллионов евро в год для Джанлуиджи Доннаруммы
7
«Наполи» обыграл «Милан» на «Сан-Сиро»
8
«Ювентус» представил новый логотип
1 час назад
Эдин Джеко принес «Роме» победу над «Кальяри»
7 ч. назад
Страшный подкат Ансальди, после которого он станет прототипом киллера в компьютерной игре
10 ч. назад
«Ювентус» легко разобрался с римским «Лацио» в матче Серии А
14 ч. назад
Светлая полоса. «Ювентус» унижает всю Серию А
Вчера в 00:51
«Наполи» обыграл «Милан» на «Сан-Сиро»
Вчера в 10:50
Райола требует от «Милана» 10 миллионов евро в год для Джанлуиджи Доннаруммы
20/01/2017 в 23:26
«Милан» взял в аренду форварда «Эвертона» Жерара Деулофеу
18/01/2017 в 12:45
11 пряных фото Эмили Ратаковски, рядом с которой новое лого «Ювентуса» выглядит еще хуже