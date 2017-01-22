Страшный подкат Ансальди, после которого он станет прототипом киллера в компьютерной игре

На 79-й минуте матча «Палермо» – «Интер» защитник «нерадзурри» Кристиан Ансальди пошел в подкат против спешившего к мячу Илии Несторовски. Мокрый от дождя газон ускорил скольжение, и в итоге аргентинец на полной скорости влетел коленом в лицо форварду «Палермо», да еще и пострадал в равной мере.

Врачи с минуту колдовали над обоими игроками, а когда Ансальди все-таки встал на ноги, его ожидал неприятный сюрприз. Пока Кристиан корчился на газоне, Массимилиано Иррати показал игроку желтую карточку, которая оказалась для него второй.

«Интер» обыграл «Палермо» со счетом 1:0.

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