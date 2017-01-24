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Форвард «Интера» Мауро Икарди зарубился в FIFA17 в Hummer

Икарди зарубился в FIFA17 в Hummer
Eurosport

5 ч. назад

У аргентинца все очень хорошо.

Икарди ловит кайф и наслаждается жизнью. Капитан «Интера» установил PlayStation в Hummer и теперь рубится в FIFA17 прямо в тачке.

  • Икарди – лучший бомбардир чемпионата Италии-2016/17. В активе 23-летнего аргентинца 15 мячей в 21 игре.
  • Контракт аргентинца с «Интером» рассчитан до 2021 года.
  • Transfermarkt оценивает Мауро в 45 млн евро.

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