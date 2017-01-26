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«Палермо» поменял тренера в 22-й раз за 6 лет

«Палермо» поменял тренера в 22-й раз за 6 лет
Eurosport

22 мин. назад

Удивительно, но кто-то до сих пор откликается на предложения Маурицио Дзампарини.

В четверг «Палермо» объявил о назначении на пост главного тренера Диего Луиса Лопеса, прежде работавшего в «Кальяри» и «Болонье». Контракт 42-летнего уругвайца рассчитан до июня 2018 года.

Предшественник Лопес Эудженио Корини одержал только 1 победу в 7 матчах и был отправлен в отставку во вторник. В сезоне-2016/17 «розанеро» успели потренировать Давиде Баллардини, который продержался стартовые 2 тура, и Роберто де Зерби, уволенный в ноябре.

«Палермо» сменил тренера в 22-й раз с февраля 2011 года. За этот период только Джузеппе Якини продержался больше 6 месяцев и даже отработал полноценный сезон (сентябрь 2013 года – ноябрь 2015 года).

  • После 21-го тура «Палермо» занимает 19-е место. Сицилийцы на 11 очков отстают от спасительной 17-й строчки.

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