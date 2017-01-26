AFP

Фанаты «Наполи» будут хором фыркать Гонсало Игуаину, чтобы избежать санкций

Фанаты «Наполи» будут хором фыркать Игуаину, чтобы избежать санкций
Eurosport

1 час назад

Итальянская федерация футбола не подкопается.

За два с половиной месяца до матча с «Ювентусом» в Неаполе начали подготовку к встрече Гонсало Игуаина. Группа болельщиков «Наполи» запустила флэшмоб в социальных сетях с призывом отказаться от привычных оскорбительных песен и плакатов, грозящих дисциплинарными санкциями.

«Оставьте все злые намерения дома. Такие цивилизованные люди, как жители Неаполя, решают вопросы не насильственными методами, а мирным путем, даже если речь идет о самой чудовищной несправедливости.

Наш ответ – всеобщее презрительное фырканье целого стадиона, после чего все останется позади. Скажем до свидания злобе, потому что жизнь продолжается», – приводит Football Italia заявление болельщиков «Наполи».

  • Игуаин перешел в «Наполи» из «Ювентуса» летом за 90 млн евро, чем разгневал фанатов «адзурри».
  • Матч «Наполи» – «Ювентус» состоится 2 апреля. Во встрече первого круга верх взяли «бьянконери» (2:1), а Игуаин забил победный мяч.

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