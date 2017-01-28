AFP
Троюродный дед Буффона: «Предлагал Джанлуиджи «Милану», но они отказались брать его в академию»
Джиджи в курсе про таких родственников?
«Джанлуиджи – лучший голкипер мира на сегодняшний день и мой родственник. Я привел его в «Милан», когда работал там скаутом, но они отказались брать его в академию клуба. Также я приводил в «Милан» Джанлуку Пессотто в возрасте 13 лет, но его мать была против перехода, да и в команде в него не поверили», – цитирует Лоренцо Буффона La Gazzetta dello Sport.
- Лоренцо – тоже вратарь. Он выступал за «Милан» с 1949-го по 1959 год и провел за клуб 275 матчей.
- Буффон-старший пять раз выигрывал чемпионат Италии.
- После завершения карьеры дедушка стал скаутом «Милана».
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