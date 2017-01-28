AFP

«Рома» арендовала полузащитника «Лиона» и сборной Франции

«Рома» арендовала полузащитника «Лиона» и сборной Франции
Eurosport

25 мин. назад

Клеман Гренье поможет «волкам» в погоне за «Ювентусом».

«Рома» объявила об аренде 26-летнего полузащитника «Лиона» Клемана Гренье до конца сезона-2016/17. Летом «джаллоросси» получат право выкупить француза.

В «Роме» Гренье будет выступать под 7-м игровым номером.

По информации Football Italia, полноценный трансфер футболиста обойдется «Роме» в 3,5 млн евро. Клеман был заигран «Лионом» в еврокубках и не поможет новому клубу в плей-офф Лиги Европы.

  • Гренье оказался в «Лионе» в 11-летнем возрасте и всю карьеру провел в этом клубе. На его счету 152 матча, 18 голов и 28 голевых передач.
  • Гренье дебютировал в составе сборной Франции в 2013 году и сыграл 5 матчей.
  • После 21 тура чемпионата Италии «Рома» отстает от «Ювентуса» на 1 балл, но туринцы имеют матч в запасе.

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