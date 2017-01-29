Eurosport
Нападающий «Лацио» Мамаду Тункара вступился за партнера, съездив по зубам фанату своей команды
Форвард забыл, что поддаваться на провокации нельзя.
Не сыгравший ни одного матча за основной состав «Лацио» сенегальский нападающий Мамаду Тункара, очень хочет приносить пользу команде. В матче 22-го тура Серии А с «Кьево» агрессивный болельщик лациале атаковал одного из игроков своей же команды, но получил урок правильных манер от Тункара: нападающий смотрел встречу на трибунах, поэтому легко добрался до фаната и неуловимым движением наказал его за плохое поведение.
«Лацио» и сам Мамаду комментариев по поводу инцидента не давали. Вероятно, Тункара ждет дисквалификация, которая не позволит ему в ближайшее время дебютировать за клуб.
- Нападающему римлян 21 год. Последние полгода он провел в аренде в клубе Серии В «Салернитане».
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