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Нападающий «Лацио» Мамаду Тункара вступился за партнера, съездив по зубам фанату своей команды

Нападающий «Лацио» вступился за партнера, съездив по зубам фанату своей команды
Eurosport

3 мин. назад

Форвард забыл, что поддаваться на провокации нельзя.

Не сыгравший ни одного матча за основной состав «Лацио» сенегальский нападающий Мамаду Тункара, очень хочет приносить пользу команде. В матче 22-го тура Серии А с «Кьево» агрессивный болельщик лациале атаковал одного из игроков своей же команды, но получил урок правильных манер от Тункара: нападающий смотрел встречу на трибунах, поэтому легко добрался до фаната и неуловимым движением наказал его за плохое поведение.

«Лацио» и сам Мамаду комментариев по поводу инцидента не давали. Вероятно, Тункара ждет дисквалификация, которая не позволит ему в ближайшее время дебютировать за клуб.

  • Нападающему римлян 21 год. Последние полгода он провел в аренде в клубе Серии В «Салернитане».

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