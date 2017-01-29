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Жерар Деулофеу накаркал «Милану» поражение от «Удинезе»

Деулофеу накаркал «Милану» поражение от «Удинезе»
Eurosport

12 мин. назад

Испанец провел в Серии А меньше недели, а уже успел подгадить новому клубу.

Жерар Деулофеу перешел в «Милан» 23 января и спустя 2 дня вышел на замену в кубковой игре против «Ювентуса». По окончании матча, завершившегося поражением (1:2), 22-летний форвард попытался блеснуть знаниями итальянского языка, но сел в лужу:

«Спасибо всем за поддержку. Сегодня случилось обидное поражение, но в воскресенье нас ждет еще одно».

Слова Деулофеу оказались пророческими. В матче с «Удинезе» «россонери» быстро повели в счете благодаря голу Джакомо Бонавентуры на восьмой минуте, но автор мяча получил травму и в середине первого тайма уступил место на поле Деулофеу.

После выхода испанца команда Винченцо Монтеллы больше не забивала и пропустила дважды – 1:2.

  • «Милан» опустился на седьмое место с 37 очками.

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