Пауло Дибала не пожал руку Массимилиано Аллегри после замены в матче с «Сассуоло»

Эпизод произошел на 77-й минуте встречи. Аллегри выпустил молодого нападающего Марко Пьяццу, пожертвовав Пауло Дибалой. Аргентинец остался недоволен решением тренера и проигнорировал протянутую руку, перед этим поприветствовав Пьяццу. Аллегри мгновенно отреагировал и сделал вид, что ничего не случилось.

Ни игрок, ни тренер произошедшее никак не прокомментировали.

Дибала выступает за «Ювентус» с лета 2015 года. За полтора сезона аргентинец провел за «бьянконери» 45 матчей и забил 23 гола.

Аллегри руководит командой с 2014 года и дважды приводил ее к чемпионству в Серии А.

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