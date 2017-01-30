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Президент «Сампдории» Массимо Ферреро заплевал и изнасиловал воздух, празднуя гол в ворота «Ромы»

Президент «Сампдории» заплевал и изнасиловал воздух, празднуя гол в ворота «Ромы»
Eurosport

57 мин. назад

Мужчина болен. Футболом.

«Сампдория» в матче 22-го тура Серии А на своем поле неожиданно победила «Рому» (3:2), проигрывая к 70-й минуте со счетом 1:2. Стадион «Луиджи Феррари» впал в экстаз, а круче остальных зажег президент «Сампы» Массимо Ферреро, который забрался на ограждение, несколько раз жестами призвал соперников приклониться перед собой и командой, а завершил празднование фразой: «Идите на *** [фиг]».

  • «Сампдория» занимает в чемпионате Италии 14-е место, набрав в 22 матчах 27 очков.

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