Eurosport
Президент «Сампдории» Массимо Ферреро заплевал и изнасиловал воздух, празднуя гол в ворота «Ромы»
Мужчина болен. Футболом.
«Сампдория» в матче 22-го тура Серии А на своем поле неожиданно победила «Рому» (3:2), проигрывая к 70-й минуте со счетом 1:2. Стадион «Луиджи Феррари» впал в экстаз, а круче остальных зажег президент «Сампы» Массимо Ферреро, который забрался на ограждение, несколько раз жестами призвал соперников приклониться перед собой и командой, а завершил празднование фразой: «Идите на *** [фиг]».
- «Сампдория» занимает в чемпионате Италии 14-е место, набрав в 22 матчах 27 очков.
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