AFP
Диего Армандо Марадона: «Мауро Икарди – предатель. Он заплатит за свое вероломство»
Легендарного аргентинца взбесило то, как нападающий «Интера» поступил с форвардом «Торино» Макси Лопесом.
«Икарди – предатель. Он мог стать великим игроком, но Батистута в 10 раз круче него. Он может пригласить лучшего друга покушать, а потом жениться на его девушке. Он заплатит за вероломство в адрес Макси Лопеса», – приводит слова Марадоны индонезийский CNN.
- Мауро Икарди женат на Ванде Наре, которая встречалась с Макси Лопесом.
- Нара является агентом Икарди.
- В 22 матчах Серии А-2016/17 Икарди забил 15 голов и отдал 8 голевых передач.
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