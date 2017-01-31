Диего Армандо Марадона: «Мауро Икарди – предатель. Он заплатит за свое вероломство»

«Икарди – предатель. Он мог стать великим игроком, но Батистута в 10 раз круче него. Он может пригласить лучшего друга покушать, а потом жениться на его девушке. Он заплатит за вероломство в адрес Макси Лопеса», – приводит слова Марадоны индонезийский CNN.

Мауро Икарди женат на Ванде Наре, которая встречалась с Макси Лопесом.

Нара является агентом Икарди.

В 22 матчах Серии А-2016/17 Икарди забил 15 голов и отдал 8 голевых передач.

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