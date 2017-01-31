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Sky Sports: «Челси» интересуется игроком «Интера», который прерывал карьеру из-за проблем с сердцем
Жонатан Биабиани может переехать в лондонский клуб в аренду до конца сезона.
«Челси» рассматривает вариант с арендой француза до конца сезона, сообщает журналист Sky Sports Кэйве Солхекол.
- Ранее сообщалось, что «Интер» намерен расстаться с французом.
- Миланцы планируют избавиться от пяти футболистов в зимнее трансферное окно, чтобы покрыть убытки после вылета из Лиги Европы.
- «Нерадзурри» зимой покинули Ассан Ньюкури, Сенна Мианге, Рей Манай и Стеван Йоветич (все – аренда). Фелипе Мело уехал в «Палмейрас» на постоянной основе.
- Жонатан Биабиани не сыграл за «Интер» в сезоне-2016/17 ни одного матча в рамках чемпионата Италии.
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