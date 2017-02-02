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«Ювентус» продлил контракт со Штефаном Лихтштайнером

«Ювентус» продлил контракт с Лихтштайнером
Eurosport

9 ч. назад

Новое соглашение рассчитано на год.

«Лихтштайнер продлил контракт до 30 июня 2018 года. Таким образом, его приключение в «Юве» продолжается», – говорится в сообщении на официальном сайте туринцев.

  • Лихтштайнер выступает за «Ювентус» с 2011 года.
  • В составе туринцев он стал пятикратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.
  • В сезоне-2016/17 швейцарец сыграл 16 матчей в различных турнирах, забив 1 мяч.

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