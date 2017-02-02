Eurosport
«Ювентус» продлил контракт со Штефаном Лихтштайнером
Новое соглашение рассчитано на год.
«Лихтштайнер продлил контракт до 30 июня 2018 года. Таким образом, его приключение в «Юве» продолжается», – говорится в сообщении на официальном сайте туринцев.
- Лихтштайнер выступает за «Ювентус» с 2011 года.
- В составе туринцев он стал пятикратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.
- В сезоне-2016/17 швейцарец сыграл 16 матчей в различных турнирах, забив 1 мяч.
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