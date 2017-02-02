Гонсало Игуаин: «В отличие от «Реала», в «Ювентусе» не принято освистывать собственных игроков»

«Ювентус» похож на «Реал» – это команда, в которой учат побеждать. Но болельщики здесь не такие требовательные, как в «Реале». Среди болельщиков «Ювентуса» не принято освистывать собственных футболистов. Меня наполняет гордостью тот факт, что такая команда следила за мной и заплатила столь огромную сумму.

«Реал» или «Наполи»? Я питаю симпатии к обеим командам. Безусловно, команда Маурицио Сарри меняется и старается стать лучше. У меня есть друзья с обеих сторон, поэтому пусть победит лучший», – цитирует Игуаина Goal.com.

В последних матчах фанаты «Реала» освистали Криштиану Роналду, Карима Бензема и Данило.

Игуаин выступал за «Реал» в 2007-13 годах, а за «Наполи» – в 2013-16 годах.

Летом Гонсало перешел в «Ювентус» за 90 млн евро.

«Реал» и «Наполи» оспорят путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов. Первый матч пройдет в Мадриде 15 февраля, ответный – в Неаполе 7 марта.

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