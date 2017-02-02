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Football Italia: тренер сборной Аргентины приедет на матч «Ювентус» – «Интер» просматривать Икарди

Football Italia: тренер сборной Аргентины приедет на матч «Ювентус» – «Интер» просматривать Икарди
Eurosport

5 ч. назад

Диего Марадона и Лионель Месси в гневе.

Эдгардо Бауса прибудет в Италию в четверг вечером, а не следующий день посетит тренировочную базу «Интера» для встречи с Эвером Банегой и Мауро Икарди.

Ожидается, что главный тренер сборной Аргентины задержится на Апеннинах до воскресенья и поедет в Турин на матч Серии А «Ювентус» – «Интер», где помимо Банеги и Икарди сыграет Гонсало Игуаин, передает Football Italia.

  • Икарди провел один матч за сборную Аргентины в октябре 2013 года.
  • Ранее легенда «альбиселесте» Диего Марадона многократно выступал против возвращения Икарди в сборную из-за увода жены Макси Лопеса.
  • В октябре аргентинские журналисты утверждали, что Икарди не вызывают в национальную команду из-за ультиматума Лионеля Месси – друга Лопеса.
  • Икарди – лучший бомбардир Серии А-2014/15. В сезоне-2016/17 капитан «Интера» делит первое место с Гонсало Игуаином и Эдином Джеко (по 15 мячей).

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