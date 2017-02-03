«Ювентус» – как «Реал», только фанаты не свистят». Почему Игуаин так прекрасен в Турине

Когда Гонсало было 13, в детскую школу «Ривер Плейт» прибыло аргентинское телевидение. Мелкий Игуаин сразу полез к микрофону и пропищал, что будет играть в «Реале». Над ним, конечно, посмеялись, но парень насупился и болтал про «Сантьяго Бернабеу» даже после того, как все операторы уехали. Дома он рассказал об этой истории отцу, и тот заверил: все будет, сынок, просто вкалывай, как сейчас.

Спустя шесть лет мечта сбылась, причем неожиданно для самого Гонсало. Он слышал про интерес «МЮ» и «Челси», но не реагировал на эти разговоры – в Аргентине все привыкли, что скауты из Европы сначала шастают по матчам, а потом исчезают. Но как только с предложением вышел «Реал», Игуаин завопил, что готов подписать любую бумажку, лишь бы оказаться в Испании. Переговоры прошли максимально быстро. Перес отсчитал 13 миллионов евро, а Гонсало приехал в родной дом прощаться с семьей.

Отец форварда, бывший центрбек «Ривер Плейт» Хорхе Игуаин, тут же предложил всей семье разместиться перед телевизором. Мужчина нашел кассету с надписью «Мадрид-2005», вставил в проигрыватель, а потом перемотал на тот отрезок, где в кадре был «Сантьяго Бернабеу». Оказалось, что Хорхе взял экскурсию и записал инструкцию для сыновей, Гонсало и Федерико. «Вот здесь вы будете переодеваться, мальчики. Отсюда вы будете выходить на газон. А отсюда – забивать голы».

Прощание Гонсало с близкими получилось очень трогательным. «Раз «Реал» купил тебя, ты достоин этой команды. Не бойся никого, ты один из них», – вкрадчиво говорил Хорхе. Его сын до сих пор называет этот совет самым полезным в жизни. «Если бы отец не произнес те слова, я бы зашел в раздевалку и сошел с ума от того, что нахожусь в комнате с людьми, которыми управлял в FIFA 2005».

Гонсало пришел в команду зимой, поэтому всю вторую половину сезона напоминал раннего Смолова – выходил и не забивал. Уже через год он увеличил статистику в четыре раза (с двух голов до восьми), а в сезоне-2008/09 раскрылся по-настоящему. Когда «Реал» играл в Лиге чемпионов с БАТЭ, защитники андердогов страдали от скоростного Роббена. Потом Арьена заменили на Игуаина, и белорусы подумали, что теперь им будет проще. Но свежайший Гонсало потратил на обводку двух игроков два касания: пробросил между ними, оббежал по дуге и подхватил мяч. Пока аргентинец навешивал, игроки БАТЭ переглядывались, не понимая, откуда вылез этот монстр.

Если посмотреть на мадридскую статистику Игуаина сейчас, станет ясно, что он всегда держал топ-уровень. Единственный год с десятью голами (норма для Гонсало – 20-25) случился из-за кошмарных болей в спине – на операцию пришлось тащиться в Чикаго. Зато когда аргентинец был здоров, «Реал» имел в обойме эффективного и неугомонного страйкера. Правда, фанаты замечали только промахи Гонсало – он много забивал, но еще чаще эпически промахивался.

Из-за этого создавалась иллюзия слабой реализации, на которую повелся и Жозе Моуринью. Он больше верил в Карима Бензема – мощного, но регулярно исчезающего с поля мустанга. Так вышло, что в Мадриде Игуаина элементарно недооценили и недолюбили, хотя он повторял, что болен «Реалом» с детства. Но момент был уже упущен. Когда сменивший Моура Карло Анчелотти провел несколько встреч с Гонсало, уговаривая его остаться, тот признался, что хочет играть, а не волноваться за место в составе.

Игуаина приглашали в «Арсенал» и «Юве», но он отказал по тем же причинам, что ушел из «Реала». Его самооценка понизилась настолько, что он согласился лишь на вариант с «Наполи», потому что знал: там его будут обожать и ни за что не посадят на скамейку. План Гонсало сработал, но с одним исключением – одного бомбардирского таланта не хватило, чтобы поднять «Наполи» выше группового этапа ЛЧ и второй строчки в Серии А.

В Мадриде Игуаин был при трофеях, но без эндорфинов. В «Наполи» – с волшебными воплями диктора, но без трофеев. В «Ювентусе» он совместил все плюсы, причем только благодаря себе. Доказательство – реакция туринских тифози: в августе они называли Гонсало пухлой зеброй (и кучей других прозвищ), а в сентябре признали лучшим игроком команды.

Ради нового клуба Игуаин сел на жесточайшую диету – по ней, кстати, худел Месси, чтобы вернуть «Золотой мяч» в 2015 году. Новый режим питания предполагал полный отказ от сладких продуктов и концентрацию на белке и рыбе. Игуаин заявил, что сбросил четыре килограмма (с 79 до 75), но верится в это с трудом: живот по-прежнему заметен. Впрочем, это уже не так важно, потому что Пипита взлетел на космический голевой уровень – он вонзает в среднем каждые 96 минут (15 голов в Серии А к концу января).

Сейчас в Европе уже не смотрят на лишний вес аргентинского пухлика. Вместо оскорблений и насмешек про игру Гонсало говорят всего тремя словами – Worth Every Penny. И он действительно отрабатывает каждый цент из тех 90 миллионов евро, что за него вывалили.

Про первые месяцы в Турине Гонсало рассказывает так:

– В «Ювентусе» тебя готовят к победам, как и в Мадриде. Только здесь у фанатов не принято свистеть – это не входит в их культуру. Больше всего в «Юве» меня поразило, что люди, которые выиграли по 25 титулов, так голодны до побед – посмотрите на Буффона и Барцальи. Я вижу это и думаю: «Вот ***** [блин»]. Меня выводит из себя их невероятное желание, но зато я сам хочу играть еще лучше.

В этом и есть весь секрет – Игуаин нашел карьерный баланс. В «Реале» он дрожал от волнения во время объявления составов. В Неаполе злился, когда понимал, что «Наполи» бессилен и в Италии, и в Европе. В Турине пазл сложился так, что клуб, которому не хватало суперзвезды для победы в ЛЧ, потратился на мегафорварда с полупустым списком титулов. Здесь Игуаину не нужно быть лидером – чтобы побеждать, достаточно забивать голы. А на большее он и не претендует – детская мечта о «Реале» умерла навсегда.

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