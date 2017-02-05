«Юве» – мир. Что помешает «синьоре» выиграть скудетто

«Ювентус» устал побеждать. До этого года они выигрывали в Италии пять раз и делали это по-разному: с отставанием в девять очков от лидера, без поражений в одном сезоне, набирая больше 100 баллов, со сменой тренера – в Турине натурально видели все и научились с этим справляться. Мощный состав откровенно скучает в Серии А, но попадает под грандов в Лиге чемпионов. Конте лишь один раз перепрыгнул первый раунд плей-офф ЛЧ, а Аллегри кроме финала-2015 не выиграл ни одного матча на вылет. И так понятно, кто король Серии А – легче бросить всех с этим знанием, нацелиться на избиение «Порту» и молиться на жеребьевку четвертьфиналов.

После поражения «Ювентуса» в Суперкубке Италии La Gazzetta dello Sport написала, что Массимилиано поругался с руководством клуба и готов к отставке. Гендиректор Беппе Маротта быстро потушил пожар словами «Аллегри – тренер-победитель, не видим причин с ним расставаться», но пока не встретился с коучем, чтобы обсудить новый контракт.

Пока самый устойчивый слух выглядит так: Аллегри или Симеоне меняют Венгера в 2018-м, а проигравший в этой гонке рулит «Ювентусом». Вряд ли Макс хочет всю жизнь унижать «Кротоне» и «Эмполи», он уже думает о развитии и следующем клубе. К тому же, его менторы из Коверчано (например, Траппатони или Галеоне) твердят: Аллегри первым свалит из Серии А, как только будет возможность.

У тренера уже есть повод. Пауло Дибала закончил прошлый сезон с 19 мячами и 11 ассистами, а в матче с «Сассуоло» проигнорировал рукопожатие заменившего его Аллегри.

«Жест Пауло был нечестным по отношению к тренеру, команде и раздевалке, но он был первым, кто понял это и извинился», – Буффон быстро воспитал партнера, но это не отменяет возможного трансфера аргентинца. «Юве» никогда не говорил о продаже Погба, но не устоял перед огромным предложением «МЮ». Либо Маротта летом забронирует для футболиста рейс в Испанию, либо попрощается с тренером.

Дела у команды идут хуже, чем в прежние годы. В первом круге этого чемпионата туринцы рухнули в ноги и «Милану», и «Интеру». Такого не было четыре года: «Юве» в этих двух матчах набирал минимум четыре очка. Кроме миланских клубов Турин завяз в средней линии «Фиорентины» и уступил в Суперкубке тем же «россонери». Это еще не показатель кризиса, но мотивации обыгрывать всех подряд у «бьянконери» уже не хватает.

Вечный чемпион натурально устал и устарел. Пять лет назад Антонио Конте внедрил туринцам формацию с тремя защитниками, вернул «Ювентусу» скудетто и напомнил об этой схеме остальным. Алленаторе теперь в Лондоне, за время вечного чемпионства клубы Серии А изучили слабости этого построения и усиленно бьют в оголенные точки. В каждом из четырех поражений «Юве» играл в три центральных, и даже скромный «Дженоа» закатил трешку (впервые при Аллегри). Тренер понимает это и перестраивает туринцев на 4-2-3-1, которая в нападении и вовсе превращается в 4-2-1-3.

«Сейчас у меня появилась одна безумная идея, и я применяю ее на поле», – признался Аллегри после введения свежей тактики в игре с «Лацио». 190-сантиметровый Манджукич тогда отправился на левый край – последний раз молодым лосем он бегал в «Вольфсбурге», хорват уже не поливает весь фланг энергией. Зато «бьянконери» уже в трех встречах подряд отправляют в сетку два мяча и спокойно обороняются. «Юве» пока не играл против вязких команд – интересно посмотреть, как длинные передачи Пьянича сработают в игре с условным «Кьево» (10-е место в Серии А и четвертое с конца по времени владению мячом).

Дело даже не в том, что «Ювентус» не умеет играть по схеме с четырьмя защитниками. При такой тактике кто-то из тройки Бонуччи–Бардзальи–Кьеллини садится на скамейку и смотрит на матч снизу вверх. Никто из них не включит режим Игоря Денисова и не потребует камбэка в старт, но очевидно, что без одного двое остальных (чаще – Кьеллини с Бонуччи) действуют слабее.

Туринцев спасает резвый старт – в каждом из трех матчей с 4-2-3-1 Дибала с Игуаин и кладут по голу еще до 26-й минуты, заставляя оборону с опорной зоной напрягаться чаще обычного. Пока метод забрасывания соперника мячами работает, но что случится, если защита столкнется с кем-то вроде «Фиорентины», задавившей чемпиона на «Артемио Франки»? Смена контратакующей формации на игру во владение может обрушить «Юве», а привычная схема в три центральных и так дает сбои в матчах с сильными соперниками. Аллегри прибирает бардак уже по факту, хотя стоило внедрять новое еще с лета.

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