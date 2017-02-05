Чоло бит. Мужчина, который задержит переход Диего Симеоне в «Интер»

«Мы хотим в Лигу чемпионов и третье место в итоговой таблице национальной лиги», – амбициозно бросил Пиоли, когда впервые занял тренерское кресло «Интера» на пресс-конференции. Журналисты улыбнулись и с трудом сдержали ухмылки, а фанаты, прочитав эти строчки, яростно застрочили язвительные комменты. «Интер»? В Лиге чемпионов? Что это за дядя, и почему его выписали из психушки?» – в адекватность Пиоли верилось с натяжкой.

Так же, как и в адекватность боссов «Интера», которые сначала стремительно избавились от Манчини, а потом вынесли абсурдное решение: пригласить в прагматичную Италию развеселого голландца Де Бура. Все попытки аяксида поставить атакующую игру (можно было даже не атакующую) растворились быстрее, чем сахар в кипятке. Франк был вынужден заказывать билеты домой уже после 11-го тура, и по мнению его агента, такой исход предсказывался еще по прилету в Милан.

Новое китайское руководство «нерадзурри» в первую очередь заинтересовано в создании привлекательного проекта. Suning Commerce Group выделил на трансферы космические 150 млн евро, сотка из которых ушла на Жоау Мариу, Габи Барбозу, Антонио Кандерву и Эдера (из них заиграл только экс-лациале). Безусловно, привлекательный футбольный проект должен иметь лицо, которым обязан стать именитый, харизматичный и титулованный тренер.

Этим мужчиной в строгом черном костюме с нашивкой «Интера» на груди обязательно будет Диего Симеоне. Боссы «нерадзурри» уже просчитывают ходы (как заплатить поменьше отступных), а Эль Чоло подтвердил, что его сердце принадлежит не только «Атлетико». «Все знают, что однажды я буду тренировать «Интер», – резюмировал аргентинец в декабре. Ключевое здесь «однажды» – это лето 2018-го, когда половина Мадрида будет плакать из-за окончания контракта любимого тренера.

Но до этого времени как-то надо дожить и не скатиться в Серию В, куда упорно вел «Интер» Де Бур. Китайские бароны унюхали запах позора и осознали, что приглашать иностранца с именем в такой период будет самоубийством. Нужен был свободный вариант из Италии, и главным критерием стали психологические навыки коуча. Тем смешнее была новость о назначении Пиоли, который вылетел из «Лацио» с горящей задницей. Стефано сначала поругался с Кандревой (Антонио обидело желание тренера отдать капитанскую повязку Бильи), а потом потерял управление над всей командой.

Но желание троллить боссов «Интера» очень быстро пропало: поступки Пиоли развеяли его. 51-летний тренер сплотил команду, которая развалилась при Манчини и Де Буре.

«Ситуация при Франке была невыносимой. Футболисты не играли, были недовольны и не выражали особой радости даже в при голах. При Пиоли атмосфера изменилась. Даже те, кто не выходит на поле, чувствуют причастность к проекту, чувствуют себя частью команды», – взял на себя мнение команды капитан Икарди. Все стало настолько легко, что даже конфликт с Кандревой испарился: Антонио, который ненавидел босса в Риме, стабильно рубится в Милане.

Стефано точно помог суровый график: в первых трех играх новому тренеру «нерадзурри» выпали «Милан», «Фиорентина» и «Наполи». «Интер» проиграл только неаполитанцам и закалился, поняв, что теперь у них тренер с яйцами, а не дядя с блокнотом. Поражение в Неаполе случилось 2 декабря – с того момента у «черно-синих» не было ни единого повода расстраиваться в чемпионате. Пиоли выиграл восемь матчей подряд, вкарабкался на четвертую строчку и отстает от зоны Лиги чемпионов всего на 3 балла.

Тренерская карьера Стефано не впечатляет: за 14 лет работы он выиграл лишь 37% матчей, не поставив на полку ни одного трофея. Проще говоря, Пиоли – физрук, который на первый план выдвигает физическую готовность и работу с мячом (при новом тренере «Интер» стал пасовать в разы точнее, чем при Де Буре). Грандиозных тактических познаний у него нет, поэтому на «Сан-Сиро» он ограничился простенькой 4-2-1-3, которая при желании трансформируется в 4-3-3. Под новое построение «Интер» уже взял у «Аталанты» Роберто Гальярдини, и он с первых дней обосновался на месте основного опорника.

Пиоли не придумал ничего нового, не проделал сверхъестественной работы, но вышел в топ. «Потенциал «Ювентуса» и «Интера» примерно одинаковый», – лучший комплимент от Макса Аллегри перед дерби получить нереально.

Пиоли на 100 процентов временный вариант для «Интера». Он точно не пришел в клуб всерьез и надолго: китайцы хотят привлекательное лицо, а не лысого мужика без титулов. Но будущее Стефано в его руках, а работа и успехи на «Сан-Сиро» могут заставить боссов «Интера» задуматься. Если Пиоли облажается, то летом 2017-го азиаты снимут все деньги со счетов и рассчитаются с «Атлетико», но если итальянец на самом деле выведет «нерадзурри» в Лигу чемпионов, то может остаться в клубе еще на год и сделать себе репутацию.

Пиоло – временный тренер, но не такой, каким был Райан Гиггз в «МЮ» или Гус Хиддинк в «Челси». В этом плане Стефано сильно похож на Мануэля Пеллегрини, которого брали в «Сити», повесив на спину портрет Гвардиолы. Мудрые «горожане» подобрали максимального похожего на Пепа тренера, дали ему деньги, но предупредили: «Как только освободится Гвардиола, ты должен будешь уйти». Чилиец отработал на «Этихаде» три года и собрал вещи, когда Пеп стал доступен.

В случае успешной работы такой вариант ждет и Пиоли, но он устроит абсолютно всех. До приезда Симеоне миланцы получат достойного тренера, а Стефано заработает себе имя: «Посмотрите, я оживил «Интер». Возможно, после этого на Пиоли посмотрят даже в Европе (пока в его трудовой книжке 11 итальянских клубов), а может, он, как Пеллегрини, возбудит азиатов с набитыми карманами.

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