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«Наполи» уничтожил «Болонью», автор хет-трика Дрис Мертенс забил 12 голов в последних 8 матчах

«Наполи» уничтожил «Болонью», автор хет-трика Мертенс забил 12 голов в последних 8 матчах
Eurosport

36 мин. назад

Восемь голов, два хет-трика, две красные карточки и сэйв с пенальти сделали вечер в Серии А.

4 февраля «Наполи» приехал в гости к «Болонье» на матч 23-го тура Серии А и устроил хозяевам форменное унижение – 7:1.

В составе победителей по хет-трику сотворили Марек Гамшик (4’, 70', 74') и Дрис Мертенс (33', 43', 90'), один мяч забил Лоренцо Инсинье (6'). Хозяева ответили лишь голом Василиса Торосидиса (36').

В последних восьми матчах Серии А Мертенс забил 12 голов. В этот промежуток уместились два хет-трика и покер. 29-летний бельгиец с 16 мячами вышел на первое место таблицы бомбардиров.

Команды заканчивали матч в неполных составах: в первом тайме по красной карточке получили Хосе Кальехон («Наполи») и Адам Масина («Болонья»). Голкипер гостей Пепе Рейна отметился отбитым пенальти.

  • «Наполи» набрал 48 очков и вышел на второе место.

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