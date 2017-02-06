Игрок «Наполи» Дрис Мертенс выдал секрет успеха, поднявшись с газона с помощью невидимого друга

В 23-м туре Серии А «Наполи» расправился с «Болоньей» со счетом 7:1, а Дрис Мертенс и Марек Гамшик сделали по хет-трику.

По ходу игры Мертенс случайно выдал секрет своих успехов. Оказавшись на газоне, 29-летний полузащитник тщетно ждал помощи от партнеров, не дождался и поднялся на ноги при помощи невидимого друга.

Мертенс забил 13 голов в последних 8 матчах чемпионата Италии, в которые уместились 2 хет-трика и покер.

Мертенс стал первым легионером в истории Серии А, оформившим 3 хет-трика в одном сезоне.

«Наполи» занимает второе место, отставая на 6 очков от «Ювентуса».

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