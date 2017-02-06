Перишич и Икарди дисквалифицированы на два матча за оскорбление арбитра в матче с «Ювентусом»

Аргентинец и хорват пропустят матчи против «Эмполи» и «Болоньи». Это стало понятно после того, как дисциплинарный суд Серии А наказал игроков за чрезмерную агрессию в отношении главного арбитра матча с «Ювентусом» Николы Риццоли. В конце встречи за неуважительные выражения с поля был удален Перишич. Икарди не была показана красная карточка, но он также оскорблял арбитра и пнул мяч в его сторону, за что помимо двухматчевого бана получил штраф в 10 тыс евро.

«Интер» уступил «Ювентусу» на выезде со счетом 0:1.

Миланцы располагаются на пятой строчке Серии А, уступая лидирующим «бьянконери» 12 очков.

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