Eurosport

Перишич и Икарди дисквалифицированы на два матча за оскорбление арбитра в матче с «Ювентусом»

Перишич и Икарди дисквалифицированы на два матча за оскорбление арбитра в матче с «Ювентусом»
Eurosport

1 час назад

Словестной атаке игроков подвегся Никола Риццоли.

Аргентинец и хорват пропустят матчи против «Эмполи» и «Болоньи». Это стало понятно после того, как дисциплинарный суд Серии А наказал игроков за чрезмерную агрессию в отношении главного арбитра матча с «Ювентусом» Николы Риццоли. В конце встречи за неуважительные выражения с поля был удален Перишич. Икарди не была показана красная карточка, но он также оскорблял арбитра и пнул мяч в его сторону, за что помимо двухматчевого бана получил штраф в 10 тыс евро.

  • «Интер» уступил «Ювентусу» на выезде со счетом 0:1.
  • Миланцы располагаются на пятой строчке Серии А, уступая лидирующим «бьянконери» 12 очков.

Все новости Серии А

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Пачка крутейших прыжков на сноуборде, которые вызывают восторг, страх и еще больше восторга

01:19
Популярные видео
«Я обожаю трамплины повыше». Грандиозный летающий лыжник на Универсиаде-2017
 424 просмотров9 ч
Когда Емелин лучше даже Радулова, но в одиночку обыграть «Эдмонтон» не смог
 195 просмотров11 ч
А еще вам может понравиться