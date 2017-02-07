LaPresse
Смешная симуляция Джорджо Кьеллини, которая развеет миф о брутальности защитника «Ювентуса»
Итальянец играет в своей штрафной лучше, чем в чужой.
Джорджо очень хотел заработать штрафной в матче чемпионата Италии против «Интера». Кьеллини смешно упал лбом вниз после несуществующего фола.
- Матч завершился победой «Ювентуса» – 1:0.
- В 17 матчах чемпионата Италии-2016/17 Кьеллини забил 2 мяча и выполнил 2 ассиста.
- В активе 32-летнего защитника 3 предупреждения.
Турнирная таблица чемпионата Италии
Канал в телеграме, который, оказывается, мужественнее Кьеллини
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