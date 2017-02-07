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Смешная симуляция Джорджо Кьеллини, которая развеет миф о брутальности защитника «Ювентуса»

Смешная симуляция Кьеллини, которая развеет миф о брутальности защитника «Ювентуса»
Eurosport

1 час назад

Итальянец играет в своей штрафной лучше, чем в чужой.

Джорджо очень хотел заработать штрафной в матче чемпионата Италии против «Интера». Кьеллини смешно упал лбом вниз после несуществующего фола.

  • Матч завершился победой «Ювентуса» – 1:0.
  • В 17 матчах чемпионата Италии-2016/17 Кьеллини забил 2 мяча и выполнил 2 ассиста.
  • В активе 32-летнего защитника 3 предупреждения.

Турнирная таблица чемпионата Италии

Канал в телеграме, который, оказывается, мужественнее Кьеллини

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