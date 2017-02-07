LaPresse
Сalciomercato: «Челси» интересуется защитником «Ювентуса» Алексом Сандро
Антонио Конте ищет усиления в Италии.
«Челси» хочет усилить левый фланг обороны и уже подготовил несколько вариантов. Одним из них стал защитник «Ювентуса» Алекс Сандро, сообщает Сalciomercato. Конте лично просматривал бразильца в матче «Ювентус» – «Интер», а «Челси» вступит в переговоры летом.
- Туринцы купили Сандро у «Порту» в 2015-м. За трансфер защитника «Юве» заплатил 26 млн евро.
- Контракт Алекса рассчитан до 2020 года.
- 26-летний защитник провел 20 матчей в чемпионате Италии-2016/17, забил 1 мяч и выполнил 5 ассистов.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте