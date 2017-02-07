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Сalciomercato: «Челси» интересуется защитником «Ювентуса» Алексом Сандро

Сalciomercato: «Челси» интересуется защитником «Ювентуса»
Eurosport

52 мин. назад

Антонио Конте ищет усиления в Италии.

«Челси» хочет усилить левый фланг обороны и уже подготовил несколько вариантов. Одним из них стал защитник «Ювентуса» Алекс Сандро, сообщает Сalciomercato. Конте лично просматривал бразильца в матче «Ювентус» – «Интер», а «Челси» вступит в переговоры летом.

  • Туринцы купили Сандро у «Порту» в 2015-м. За трансфер защитника «Юве» заплатил 26 млн евро.
  • Контракт Алекса рассчитан до 2020 года.
  • 26-летний защитник провел 20 матчей в чемпионате Италии-2016/17, забил 1 мяч и выполнил 5 ассистов.

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