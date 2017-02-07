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Неизвестные сожгли две машины президента аутсайдера Серии А «Пескары»

Неизвестные сожгли две машины президента клуба Серии А
Eurosport

1 час назад

Автомобилей у босса вдвое больше, чем побед в чемпионате.

Два автомобиля Даниэле Себастиани сгорели после поджога неизвестными, пострадали и стоящие рядом машины. Полиция расследует преступление, используя записи камер наблюдения, предположительно, преступники бросили зажигательную смесь внутрь гаража.

Мотивом преступления может быть недовольство фанатов результатами клуба, пишет AS.

  • «Пескара» выиграла один матч в сезоне-2016/17 в Серии А и занимает последнее место с 9 очками.
  • Президент клуба обещал покинуть пост по окончании сезона.

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