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Неизвестные сожгли две машины президента аутсайдера Серии А «Пескары»
Автомобилей у босса вдвое больше, чем побед в чемпионате.
Два автомобиля Даниэле Себастиани сгорели после поджога неизвестными, пострадали и стоящие рядом машины. Полиция расследует преступление, используя записи камер наблюдения, предположительно, преступники бросили зажигательную смесь внутрь гаража.
Мотивом преступления может быть недовольство фанатов результатами клуба, пишет AS.
- «Пескара» выиграла один матч в сезоне-2016/17 в Серии А и занимает последнее место с 9 очками.
- Президент клуба обещал покинуть пост по окончании сезона.
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