LaPresse
«Ювентус» обыграл «Кротоне» и оторвался от «Ромы» на 7 очков
Матч 18-го тура Серии А завершился со счетом 2:0 в пользу туринцев.
Голы:
0:1 – Марио Манджукич, 60’
0:2 – Гонсало Игуаин, 74’
- «Ювентус» укрепил лидерство в Серии А, набрав 57 очков. Туринцы на 7 баллов опережают «Рому».
- «Кротоне» остался на 19-й строчке с 13 очками.
- В активе Игуаина стало 16 мячей. Больше в чемпионате Италии-2016/17 забил только Эдин Джеко (17 мячей).
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