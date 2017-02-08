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«Ювентус» обыграл «Кротоне» и оторвался от «Ромы» на 7 очков

«Ювентус» обыграл «Кротоне» и оторвался от «Ромы» на 7 очков
Eurosport

1 час назад

Матч 18-го тура Серии А завершился со счетом 2:0 в пользу туринцев.

«Кротоне» – «Ювентус» – 0:2

Голы:

0:1 – Марио Манджукич, 60’

0:2 – Гонсало Игуаин, 74’

  • «Ювентус» укрепил лидерство в Серии А, набрав 57 очков. Туринцы на 7 баллов опережают «Рому».
  • «Кротоне» остался на 19-й строчке с 13 очками.
  • В активе Игуаина стало 16 мячей. Больше в чемпионате Италии-2016/17 забил только Эдин Джеко (17 мячей).

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