AFP

Фанат «Юве» специально загремел в клинику, чтобы посмотреть матч с «Кротоне» из окна палаты

Фанат «Юве» специально загремел в клинику, чтобы посмотреть матч с «Кротоне» из окна палаты
Eurosport

1 час назад

Специальная больница.

Болельщик «Ювентуса» придумал отличный способ посмотреть выездной матч любимой команды против «Кротоне». Он подстроил госпитализацию в больницу Святого Джона, которая находится прямо у стадиона аутсайдера Серии А – из многих палат больницы прекрасно видно все поле.

Вид из госпиталя

Ранее он приезжал к стадиону «Кротоне» и хотел купить билеты, но провинциальный клуб выбил солдаут, и квитков не осталось, сообщает Reggio Informa.

  • «Ювентус» одержал победу над «Кротоне» со счетом 2:0.
  • Голы забили Марио Манджукич и Гонсало Игуаин.

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