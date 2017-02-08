Фанат «Юве» специально загремел в клинику, чтобы посмотреть матч с «Кротоне» из окна палаты

Болельщик «Ювентуса» придумал отличный способ посмотреть выездной матч любимой команды против «Кротоне». Он подстроил госпитализацию в больницу Святого Джона, которая находится прямо у стадиона аутсайдера Серии А – из многих палат больницы прекрасно видно все поле.

Ранее он приезжал к стадиону «Кротоне» и хотел купить билеты, но провинциальный клуб выбил солдаут, и квитков не осталось, сообщает Reggio Informa.

«Ювентус» одержал победу над «Кротоне» со счетом 2:0.

Голы забили Марио Манджукич и Гонсало Игуаин.

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