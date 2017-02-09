AFP
Фанаты и болбои «Кротоне» выбежали на поле после матча, чтобы сделать тучу селфи со звездами «Юве»
Когда твои соперники – герои нации.
Матч чемпионата Италии между «Кротоне» и «Ювентусом» завершился со счетом 2:0 в пользу туринцев, но это не смутило фанатов и болболев «Кротоне», которые выскочили после финального свистка на поле, чтобы сфотографироваться с кумирами Италии.
- «Кротоне» занимает предпоследнее место в чемпионате Италии.
- На счету итальянского клуба 3 победы в 23 матчах.
- «Ювентус» возглавляет Серию А.
- Туринцы набрали 57 очков после 23 туров и опережают «Рому» на 7 баллов.
Все новости чемпионата, в котором играют футболисты с самыми мелодичными фамилиями
Самый спортивный канал в телеграме
Качай приложение на iOS или Andoid узнавай все новости «Кротоне» (ну, или «Ювентуса» первым
Скорее качай Eurosport Player. Там можно посмотреть на «Ювентус» в Кубке Италии
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте