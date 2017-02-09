AFP

Фанаты и болбои «Кротоне» выбежали на поле после матча, чтобы сделать тучу селфи со звездами «Юве»

Фанаты и болбои «Кротоне» выбежали на поле после матча, чтобы сделать тучу селфи со звездами «Юве»
Eurosport

1 час назад

Когда твои соперники – герои нации.

Матч чемпионата Италии между «Кротоне» и «Ювентусом» завершился со счетом 2:0 в пользу туринцев, но это не смутило фанатов и болболев «Кротоне», которые выскочили после финального свистка на поле, чтобы сфотографироваться с кумирами Италии.

  • «Кротоне» занимает предпоследнее место в чемпионате Италии.
  • На счету итальянского клуба 3 победы в 23 матчах.
  • «Ювентус» возглавляет Серию А.
  • Туринцы набрали 57 очков после 23 туров и опережают «Рому» на 7 баллов.

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