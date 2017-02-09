LaPresse
Винченцо Монтелла: «У «Милана» есть душа, сердце и яйца»
Главный тренер «россонери» был вне себя от счастья после победы над «Болоньей», добытой вдевятером.
«Было сложно сдержать эмоции после такого матча. Это великая победа, которая стоит больше трех очков, что мы получили. Она доказывает, что у команды есть душа, сердце и яйца.
Нам нужно было доказать самим себе, что команда обладает духом. И эта победа была добыта за счет решительности.
В перерыве я сказал игрокам, что эта игра может стать поворотной точкой для нас. Я видел команды, которые переворачивали игру вдесятером, но победа с девятью игроками – это нечто неординарное.
Хочу похвалить Андреа Пиоли, который играл с травмой. Получается, что у нас было восемь с половиной игроков, но он трудился так, что я особенно хотел бы его выделить», – цитирует Монтеллу Football Italia.
- «Милан» обыграл «Болонью» в матче 23-го тура чемпионата Италии со счетом 1:0.
- На 36-й минуте игры был удален защитник «Милана» Габриэль Палетта. На 59-й минуте «Милан» остался вдевятером после удаления Юрая Куцки.
- Решающий гол за минуту до конца основного времени забил Марио Пашалич.
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