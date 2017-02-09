Винченцо Монтелла: «У «Милана» есть душа, сердце и яйца»

«Было сложно сдержать эмоции после такого матча. Это великая победа, которая стоит больше трех очков, что мы получили. Она доказывает, что у команды есть душа, сердце и яйца.

Нам нужно было доказать самим себе, что команда обладает духом. И эта победа была добыта за счет решительности.

В перерыве я сказал игрокам, что эта игра может стать поворотной точкой для нас. Я видел команды, которые переворачивали игру вдесятером, но победа с девятью игроками – это нечто неординарное.

Хочу похвалить Андреа Пиоли, который играл с травмой. Получается, что у нас было восемь с половиной игроков, но он трудился так, что я особенно хотел бы его выделить», – цитирует Монтеллу Football Italia.

«Милан» обыграл «Болонью» в матче 23-го тура чемпионата Италии со счетом 1:0.

На 36-й минуте игры был удален защитник «Милана» Габриэль Палетта. На 59-й минуте «Милан» остался вдевятером после удаления Юрая Куцки.

Решающий гол за минуту до конца основного времени забил Марио Пашалич.

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