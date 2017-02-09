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Массимилиано Аллегри: «Арсенал»? Я не буду что-то подтверждать или опровергать»

Аллегри: «Арсенал»? Я не буду что-то подтверждать или опровергать»
Eurosport

27 мин. назад

Главный тренер «Ювентуса» отказывается комментировать слухи.

«Слухи о том, что я возглавлю «Арсенал»? Я не буду что-то подтверждать или опровергать. Я связан с «Ювентусом» и сосредоточен на достижениях с этим клубом. В это время сезона медиа всегда говорят, что я куда-то ухожу, даже если дела идут очень хорошо», – цитирует Аллегри ESPN.

  • Контракт Арсена Венгера с лондонским «Арсеналом» истекает по окончании сезона-2016/17. Стороны пока не договорились о новом соглашении.
  • Ранее исполнительный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта заявил, что рассчитывает на дальнейшее долгосрочное сотрудничество с Аллегри.

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