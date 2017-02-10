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Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан: «Я был готов отдать свои яйца, чтобы победить «Ювентус»

Наингголан: «Я был готов отдать свои яйца, чтобы победить «Ювентус»
Eurosport

45 мин. назад

Бельгиец ненавидит «бьянконери».

Полузащитник «Ромы» рассказал насколько сильно ненавидит и хочет обыграть туринский клуб. «Я тот, кто всегда был против «Ювентуса» и всегда ненавидел его. Когда я выступал за «Кальяри», то готов был отдать свои яйца, чтобы победить, но мы постоянно играли на «Ювентус Стэдиум» вничью.

«Ювентус» выиграл чемпионат в матче против нас. Я ненавижу их, потому что они всегда побеждают, забивая с пенальти или со штрафных. Я приехал в Рим, чтобы разобраться с «Ювентусом» и выиграть что-нибудь. Если мы не возьмем скудетто, то выиграем Кубок Италии. Обещаю вам», – заявил Раджа на встрече с фанатами.

  • Наингголан выступает за «Рому» с июля 2014 года.
  • В сезоне Серии А-2016/17 на счету полузащитника 22 матча и 5 голов.

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