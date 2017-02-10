Eurosport
Президент «Палермо», сменивший 37 тренеров за 14,5 лет, продаст клуб американцам
Сицилийцы вздохнут спокойно.
«Я пожиратель тренеров? За 30 лет между Сериями А и В один тренер проработал со мной три года – это Вальтер Новеллино. Я помог запустить карьеры Джампьеро Вентуре, Лучано Спаллетти, Альберто Дзаккерони и Джанпьеро Гасперини.
Нынешний глава футбольной федерации Вальтер Вельтрони – надежный человек, но он состоит в политической партии. Мне кажется, есть более подходящие кандидаты в президенты FIGC. Но все это больше не мои проблемы. В марте я продам клуб американцам», – цитирует Маурицио Дзампарини Football Italia.
- До «Палермо» Дзампарини на протяжении 25 лет владел «Венецией».
- Дзампарини приобрел «Палермо» летом 2002 года, пригласил в команду Эцио Глереана и отправил его в отставку спустя 56 дней после первого же тура.
- Всего за 14,5 лет Дзампарини произвел 37 замен на тренерском мостике. Главной жертвой главы «Палермо» стал Франческо Гвидолин, которого Дзампарини четыре раза отправлял в отставку.
- После 23 туров чемпионата Италии-2016/17 «Палермо» занимает 18-е место.
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