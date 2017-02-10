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Президент «Палермо», сменивший 37 тренеров за 14,5 лет, продаст клуб американцам

Президент «Палермо», сменивший 37 тренеров за 14,5 лет, продаст клуб американцам
Eurosport

48 мин. назад

Сицилийцы вздохнут спокойно.

«Я пожиратель тренеров? За 30 лет между Сериями А и В один тренер проработал со мной три года – это Вальтер Новеллино. Я помог запустить карьеры Джампьеро Вентуре, Лучано Спаллетти, Альберто Дзаккерони и Джанпьеро Гасперини.

Нынешний глава футбольной федерации Вальтер Вельтрони – надежный человек, но он состоит в политической партии. Мне кажется, есть более подходящие кандидаты в президенты FIGC. Но все это больше не мои проблемы. В марте я продам клуб американцам», – цитирует Маурицио Дзампарини Football Italia.

  • До «Палермо» Дзампарини на протяжении 25 лет владел «Венецией».
  • Дзампарини приобрел «Палермо» летом 2002 года, пригласил в команду Эцио Глереана и отправил его в отставку спустя 56 дней после первого же тура.
  • Всего за 14,5 лет Дзампарини произвел 37 замен на тренерском мостике. Главной жертвой главы «Палермо» стал Франческо Гвидолин, которого Дзампарини четыре раза отправлял в отставку.
  • После 23 туров чемпионата Италии-2016/17 «Палермо» занимает 18-е место.

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