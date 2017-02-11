Нападающий «Фиорентины» Никола Калинич: «Я стою не 50 миллионов евро»

Хорватский форвард «фиалок» рассказал, почему отверг предложение китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь», который предлагал за него 50 миллионов евро. Калинич был краток: «Я стою не 50 миллионов евро». Оценивает ли себя игрок дешевле или дороже – неясно.

Калинич перешел в «Фиорентину» из «Днепра» перед началом сезона-2015/16 за 7 млн евро.

В общей сложности нападающий сыграл в Серии А 56 матчей и забил 22 мяча.

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