Eurosport
Дубль Гонсало Игуаина принес «Ювентусу» победу над «Кальяри»
В матче 24-го тура чемпионата Италии туринский «Ювентус» на выезде переиграл «Кальяри» – 2:0.
Голы:
0:1 – Гонсало Игуаин, 37'
0:2 – Гонсало Игуаин, 47'
Удаление:
Николо Барелла («Кальяри»), 67'
- После этого матча «Ювентус» оторвался от «Ромы» на семь очков.
- Сицилийский клуб идет на 13-м месте с 27 баллами.
- Следующий матч «Юве» проведет дома, 17 февраля туринцы примут «Палермо», начало игры – в 22:45 по Москве.
- «Кальяри» встретится с «Сампдорией» на выезде, стартовый свисток – 19 февраля в 17:00 по московскому времени.
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