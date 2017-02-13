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Дубль Гонсало Игуаина принес «Ювентусу» победу над «Кальяри»

Дубль Игуаина принес «Юве» победу над «Кальяри»
Eurosport

1 час назад

В матче 24-го тура чемпионата Италии туринский «Ювентус» на выезде переиграл «Кальяри» – 2:0.

«Кальяри» – «Ювентус» – 0:2

Голы:

0:1 – Гонсало Игуаин, 37'

0:2 – Гонсало Игуаин, 47'

Удаление:

Николо Барелла («Кальяри»), 67'

  • После этого матча «Ювентус» оторвался от «Ромы» на семь очков.
  • Сицилийский клуб идет на 13-м месте с 27 баллами.
  • Следующий матч «Юве» проведет дома, 17 февраля туринцы примут «Палермо», начало игры – в 22:45 по Москве.
  • «Кальяри» встретится с «Сампдорией» на выезде, стартовый свисток – 19 февраля в 17:00 по московскому времени.

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