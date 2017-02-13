AFP
Диего Марадона: «Эдгардо Баусы для меня не существует»
Легендарный нападающий продолжил нападать на соотечественников.
Впервые Марадона выразил неприязнь по отношению к Икарди в конце января 2017-го. Спустя две недели Диего Армандо не выдержал и переключился на главного тренера аргентинской сборной. «Я говорил и ничего не собираюсь больше говорить о Баусе. И его отношения с Икарди его не оправдывают. Для меня его не существует», – заявил Марадона Mundo Deportivo.
Легендарный нападающий добавил, что он будет бороться за аргентинский футбол.
- Бауса возглавил сборную Аргентины в августе 2016 года.
- При нем в квалификации к чемпионату мира-2018 команда по два раза проиграла, сыграла вничью и выиграла.
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