AFP

Диего Марадона: «Эдгардо Баусы для меня не существует»

Марадона: «Баусы для меня не существует»
Eurosport

24 мин. назад

Легендарный нападающий продолжил нападать на соотечественников.

Впервые Марадона выразил неприязнь по отношению к Икарди в конце января 2017-го. Спустя две недели Диего Армандо не выдержал и переключился на главного тренера аргентинской сборной. «Я говорил и ничего не собираюсь больше говорить о Баусе. И его отношения с Икарди его не оправдывают. Для меня его не существует», – заявил Марадона Mundo Deportivo.

Легендарный нападающий добавил, что он будет бороться за аргентинский футбол.

  • Бауса возглавил сборную Аргентины в августе 2016 года.
  • При нем в квалификации к чемпионату мира-2018 команда по два раза проиграла, сыграла вничью и выиграла.

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