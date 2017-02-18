Imago
«Ювентус» разгромил «Палермо» в чемпионате Италии и оторвался от «Ромы» на 10 очков
Матч 25-го тура Серии А закончился со счетом 4:1.
Голы:
1:0 – Клаудио Маркизио, 13'
2:0 – Пауло Дибала, 40'
3:0 – Гонсало Игуаин, 63'
4:0 – Гонсало Игуаин, 90'
4:1 – Ивайло Чочев, 90+2'
- Леонардо Бонуччи провел 300-й матч за «Ювентус».
- «Бьянконери» выиграли у «Палермо» десятый подряд матч (разница мячей 22:2).
- Сицилийцы забили в ворота «Юве» впервые с феврале 2011 года. Сухая серия туринцев в матчах против «Палермо» прервалась на 972-й минуте.
- Следующий матч «Ювентус» проведет 22 февраля в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту» на выезде.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте