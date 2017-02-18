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«Ювентус» разгромил «Палермо» в чемпионате Италии и оторвался от «Ромы» на 10 очков

«Ювентус» разгромил «Палермо» и оторвался от «Ромы» на 10 очков
Eurosport

21 мин. назад

Матч 25-го тура Серии А закончился со счетом 4:1.

«Ювентус» – «Палермо» – 4:1

Голы:

1:0 – Клаудио Маркизио, 13'

2:0 – Пауло Дибала, 40'

3:0 – Гонсало Игуаин, 63'

4:0 – Гонсало Игуаин, 90'

4:1 – Ивайло Чочев, 90+2'

  • Леонардо Бонуччи провел 300-й матч за «Ювентус».
  • «Бьянконери» выиграли у «Палермо» десятый подряд матч (разница мячей 22:2).
  • Сицилийцы забили в ворота «Юве» впервые с феврале 2011 года. Сухая серия туринцев в матчах против «Палермо» прервалась на 972-й минуте.
  • Следующий матч «Ювентус» проведет 22 февраля в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту» на выезде.

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