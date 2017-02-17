LaPresse
Роскошный штрафной Пауло Дибалы, которому он точно научился у Лионеля Месси
Грандиозный удар аргентинца.
Дибала отличился в матче 25-го тура чемпионата Италии против «Палермо». Аргентинец исполнил штрафной на 40-й минуте и сделал прыжок вратаря бессмысленным.
- В активе Дибалы 17 матчей, 6 мячей и 3 ассиста в чемпионате Италии-2016/17.
- Transfermarkt оценивает 23-летнего аргентинца в 45 млн евро.
- Без учета матча с «Палермо» «Ювентус» опережает «Рому» на 7 очков.
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