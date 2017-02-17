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Роскошный штрафной Пауло Дибалы, которому он точно научился у Лионеля Месси

Роскошный штрафной Дибалы, которому он точно научился у Месси
Eurosport

1 час назад

Грандиозный удар аргентинца.

Дибала отличился в матче 25-го тура чемпионата Италии против «Палермо». Аргентинец исполнил штрафной на 40-й минуте и сделал прыжок вратаря бессмысленным.

  • В активе Дибалы 17 матчей, 6 мячей и 3 ассиста в чемпионате Италии-2016/17.
  • Transfermarkt оценивает 23-летнего аргентинца в 45 млн евро.
  • Без учета матча с «Палермо» «Ювентус» опережает «Рому» на 7 очков.

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