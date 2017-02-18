«Ювентус» выиграл 29 домашних матчей подряд в чемпионате Италии

В 25-м туре чемпионата Италии «Ювентус» дома обыграл «Палермо» (4:1). Последний раз туринцы теряли очки дома в пятом туре Серии А сезона-2015/16, когда сыграли вничью с «Фронзиноне» (1:1). С тех пор «бьянконери» выиграли 29 встреч, а разница мячей составила 69:19. Последний раз соперник увозил со стадиона «Ювентуса» три очка 23 августа 2015 года: «Удинезе» обыграл действующих чемпионов Италии – 1:0.

«Ювентус» лидирует в Серии А-2016/17. На счету команды Массимилиано Аллегри 63 очка в 25 встречах.

У идущей следом «Ромы» на 10 баллов меньше и игра в запасе.

Все новости Серии А

Лучший спортивный телеграм