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5 доказательств, что Тициано Крудели – самый безбашенный футбольный комментатор в мире
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Крудели – один из самых уважаемых комментаторов Италии. К 75 годам он ведет две футбольные передачи на ТВ и комментирует каждый матч «Милана», за который переживает больше, чем за свое здоровье.
Самая свежая реакция Тициано – гол Сусо в ворота «Лацио», принесший «россонери» ничью на 85-й минуте.
Победный мяч Лападулы в ворота «Кротоне» вызвал не менее бурный фидбек.
Против «Болоньи» в 18-м туре «Милан» играл вдевятером, но все равно победил (1:0). Реакция Тициано на гол Пашалича соответствующая.
С «Торино» любимая команда комментатора горела в два мяча, но благодаря голам Бертолаччи и Бакки спаслась. По голосу и манере Крудели несложно понять, что забил Карлос с пенальти.
И еще один гол Бакки, который вызвал у Тициано приступ всех эмоций разом.