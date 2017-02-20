Eurosport

«Милан» обыграл «Фиорентину»

«Милан» обыграл «Фиорентину»
Eurosport

34 мин. назад

Матч 25-го тура Серии А закончился победой команды Монтеллы со счетом 2:1.

«Милан» – «Фиорентина» – 2:1

Голы:

1:0 – Юрай Куцка, 16'

1:1 – Никола Калинич, 20'

2:1 – Жерар Деулофеу, 31'

  • Победный гол на счету испанского нападающего Деулофеу, который в январе был арендован миланцами до конца сезона у «Эвертона».
  • Никола Калинич забил 11-й мяч в Серии А.
  • «Милан» набрал 44 очка и вернулся в группу команд, претендующих на зону еврокубков.

Все новости чемпионата Италии

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Ассист Малкина, чудеса Бобровского и еще искры с битвы «Коламбуса» и «Питтсбурга»

03:29
Популярные видео
Великолепное мастерство Шиффрин, указавшей всем, кто тут королева слалома
2 010 просмотровВчера в 17:47
«Хиршер взрывался от поворота к повороту». Мазе – о триумфаторе гигантского слалома
2 083 просмотров17/02 в 22:25
А еще вам может понравиться