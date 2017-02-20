Eurosport
«Милан» обыграл «Фиорентину»
Матч 25-го тура Серии А закончился победой команды Монтеллы со счетом 2:1.
Голы:
1:0 – Юрай Куцка, 16'
1:1 – Никола Калинич, 20'
2:1 – Жерар Деулофеу, 31'
- Победный гол на счету испанского нападающего Деулофеу, который в январе был арендован миланцами до конца сезона у «Эвертона».
- Никола Калинич забил 11-й мяч в Серии А.
- «Милан» набрал 44 очка и вернулся в группу команд, претендующих на зону еврокубков.
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