AFP

Эдин Джеко забил в 8 матчах «Ромы» подряд и побил клубный рекорд

Джеко забил в 8 матчах «Ромы» подряд и побил клубный рекорд
Eurosport

24 мин. назад

30-летний форвард переживает в Риме вторую молодость.

В матче 25-го тура Серии А «Рома» разгромила «Торино» со счетом 4:1, а Эдин Джеко открыл счет на 10-й минуте.

Джеко отличился в восьмой официальной игре «Ромы» кряду и установил новый клубный рекорд. За эти 8 игр босниец наколотил 11 мячей.

  • Джеко делит первое место в таблице бомбардиров Серии А с Гонсало Игуаином. Оба футболиста забили по 19 голов.
  • Эдин забил 28 мячей во всех турнирах и вплотную приблизился к личному рекорду сезона-2009/10 (29 голов за «Вольфсбург»).

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