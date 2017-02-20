AFP
Эдин Джеко забил в 8 матчах «Ромы» подряд и побил клубный рекорд
30-летний форвард переживает в Риме вторую молодость.
В матче 25-го тура Серии А «Рома» разгромила «Торино» со счетом 4:1, а Эдин Джеко открыл счет на 10-й минуте.
Джеко отличился в восьмой официальной игре «Ромы» кряду и установил новый клубный рекорд. За эти 8 игр босниец наколотил 11 мячей.
- Джеко делит первое место в таблице бомбардиров Серии А с Гонсало Игуаином. Оба футболиста забили по 19 голов.
- Эдин забил 28 мячей во всех турнирах и вплотную приблизился к личному рекорду сезона-2009/10 (29 голов за «Вольфсбург»).
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте