AFP

Леонардо Бонуччи: «Было тяжело отказать «Барселоне» и «Сити» Хосепа Гвардиолы»

Бонуччи: «Было тяжело отказать «Барселоне» и «Сити» Гвардиолы»
Eurosport

25 мин. назад

Защитник едва удержался от перехода в один из клубов испанца.

Леонардо признался, что отказать каталонцу было непросто. Гвардиола звал игрока в «Барселону» и «Манчестер Сити».

Потребовалось большое самообладание, чтобы отказать Пепу дважды – это были трудные решения. А как иначе, когда тебя приглашает «Барселона», «МС» и лучший тренер в мире? Но сейчас я счастлив в «Ювентусе». Хочу побеждать в Италии и взять несколько трофеев в Европе», – заявил Бонуччи Squawka.

  • Летом 2016-го «Ман Сити» предлагал за Бонуччи 60 млн евро.
  • На счету защитника 19 матчей и 1 гол в Серии А-2016/17.

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