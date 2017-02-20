Леонардо Бонуччи: «Было тяжело отказать «Барселоне» и «Сити» Хосепа Гвардиолы»

Леонардо признался, что отказать каталонцу было непросто. Гвардиола звал игрока в «Барселону» и «Манчестер Сити».

Потребовалось большое самообладание, чтобы отказать Пепу дважды – это были трудные решения. А как иначе, когда тебя приглашает «Барселона», «МС» и лучший тренер в мире? Но сейчас я счастлив в «Ювентусе». Хочу побеждать в Италии и взять несколько трофеев в Европе», – заявил Бонуччи Squawka.

Летом 2016-го «Ман Сити» предлагал за Бонуччи 60 млн евро.

На счету защитника 19 матчей и 1 гол в Серии А-2016/17.

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