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Пауло Дибала поздравил Рианну с днем рождения милейшим постом в инстаграме и футболкой с автографом

Дибала поздравил Рианну с днем рождения милейшим постом в инстаграме и футболкой с автографом
Eurosport

28 мин. назад

Маршрут построен.

Полузащитник «Ювентуса» провел время с американской поп-звездой во время ее 29-летия. Футболист подарил певице футболку «старой синьоры» с собственным автографом, вызвав у Рианны самые приятные эмоции.

«Воспоминания на всю жизнь. Сверкай, как бриллиант! С днем рождения, Рири!» – подписал Пауло пост в инстаграме.

  • Пауло Дибала забил 7 голов и сделал 4 ассиста в Серии А-2016/17.
  • После расставания с певцом Крисом Брауном Рианна встречалась бейсболистом Мэттом Кемпом.
  • Слухи также приписывали ей романы с баскетболистами Рашадом Льюисом и Джеем Аром Смитом.

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