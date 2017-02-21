Пауло Дибала поздравил Рианну с днем рождения милейшим постом в инстаграме и футболкой с автографом
Маршрут построен.
Полузащитник «Ювентуса» провел время с американской поп-звездой во время ее 29-летия. Футболист подарил певице футболку «старой синьоры» с собственным автографом, вызвав у Рианны самые приятные эмоции.
«Воспоминания на всю жизнь. Сверкай, как бриллиант! С днем рождения, Рири!» – подписал Пауло пост в инстаграме.
- Пауло Дибала забил 7 голов и сделал 4 ассиста в Серии А-2016/17.
- После расставания с певцом Крисом Брауном Рианна встречалась бейсболистом Мэттом Кемпом.
- Слухи также приписывали ей романы с баскетболистами Рашадом Льюисом и Джеем Аром Смитом.
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