Лучано Спаллетти: «Согласен на новый контракт, только если в «Роме» останется Франческо Тотти»

Итальянец обозначил условия, при которых он согласится продлить сотрудничество с римским клубом.

«Мне нравится работать в «Роме», но для меня важно, чтобы в обойме оставался Тотти. Этот человек нужен мне именно на футбольном поле. Франческо – легенда, я не хочу тренировать команду в тот момент, когда он закончит карьеру», – цитирует Спаллетти ESPN.

Лучано принял «Рому» летом 2016 года. Тогда между ним и Тотти случился конфликт: футболист был неудовлетворен игровым временем и отношением к своей персоне. Позже стороны уладили разногласия.

Тотти провел 770 официальных матчей за «Рому», забив 306 голов.

Лучано Спаллетти работал с «волками» с 2005-го по 2009 годы.

«Рома» занимает второе место в Серии А (25 матчей и 56 очков).

Таблица чемпионата Италии

Больше новостей про Тотти в телеграме