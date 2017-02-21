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Лучано Спаллетти: «Согласен на новый контракт, только если в «Роме» останется Франческо Тотти»
Главный тренер бережет клубную икону.
Итальянец обозначил условия, при которых он согласится продлить сотрудничество с римским клубом.
«Мне нравится работать в «Роме», но для меня важно, чтобы в обойме оставался Тотти. Этот человек нужен мне именно на футбольном поле. Франческо – легенда, я не хочу тренировать команду в тот момент, когда он закончит карьеру», – цитирует Спаллетти ESPN.
Лучано принял «Рому» летом 2016 года. Тогда между ним и Тотти случился конфликт: футболист был неудовлетворен игровым временем и отношением к своей персоне. Позже стороны уладили разногласия.
- Тотти провел 770 официальных матчей за «Рому», забив 306 голов.
- Лучано Спаллетти работал с «волками» с 2005-го по 2009 годы.
- «Рома» занимает второе место в Серии А (25 матчей и 56 очков).
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